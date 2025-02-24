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Пьяный житель Башкирии совершил смертельное ДТП и уехал

В Альшеевском районе минувшей ночью произошла авария с трагическим исходом.

Все случилось в селе Раевском на улице Кирова.

Как сообщает госавтоинспекция Башкирии, 26-летний водитель «Форда Мондео» врезался во встречный «ВАЗ-2110». При этом водитель иномарки покинул место аварии сразу после случившегося.

Наутро после аварии пострадавший 21-летний водитель отечественной легковушки скончался. Виновника трагедии разыскали и задержали. Выяснилось, что мужчина лишен водительских прав, при этом в момент происшествия он находился в пьяном виде. Освидетельствование показало 0,979 мг/л алкоголя в выдыхаемом месте. Автомобилиста на время следствия задержали.