Все школы Ставрополья перевели на дистант из-за снегопадов и аномального холода

«На Ставрополье продолжаются серьезные снегопады. По данным краевого Гидрометцентра, такая погода с низкими температурами и сильным ветром может продлиться до конца рабочей недели. В связи с этим с завтрашнего дня школьников переводим на дистанционку, а детские сады будут работать в дежурном режиме. Это позволит детям, чтобы не возникло пандемии, сохранить здоровье, а местные дороги очистить от снега», — написал он.
По данным Ставропольского центра гидрометеорологии, в регионе объявлено штормовое предупреждение до 25 февраля включительно. Местами в крае ожидается аномально холодная погода до −22 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
Владимиров в видеозаписи в телеграм-канале отметил, что максимальное понижение температур на Ставрополье ожидается в предстоящие среду и четверг.