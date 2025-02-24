Все школы Ставрополья перевели на дистант из-за снегопадов и аномального холода

«На Ставрополье продолжаются серьезные снегопады. По данным краевого Гидрометцентра, такая погода с низкими температурами и сильным ветром может продлиться до конца рабочей недели. В связи с этим с завтрашнего дня школьников переводим на дистанционку, а детские сады будут работать в дежурном режиме. Это позволит детям, чтобы не возникло пандемии, сохранить здоровье, а местные дороги очистить от снега», — написал он.