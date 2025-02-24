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Все школы Ставрополья перевели на дистант из-за снегопадов и аномального холода

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Школы Ставропольского края переведены на дистанционное обучение из-за сильных снегопадов и аномального похолодания в регионе. Детские сады будут работать в дежурном режиме, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Источник: РИА "Новости"

«На Ставрополье продолжаются серьезные снегопады. По данным краевого Гидрометцентра, такая погода с низкими температурами и сильным ветром может продлиться до конца рабочей недели. В связи с этим с завтрашнего дня школьников переводим на дистанционку, а детские сады будут работать в дежурном режиме. Это позволит детям, чтобы не возникло пандемии, сохранить здоровье, а местные дороги очистить от снега», — написал он.

По данным Ставропольского центра гидрометеорологии, в регионе объявлено штормовое предупреждение до 25 февраля включительно. Местами в крае ожидается аномально холодная погода до −22 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Владимиров в видеозаписи в телеграм-канале отметил, что максимальное понижение температур на Ставрополье ожидается в предстоящие среду и четверг.

образование