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Поезда МЦД-3 и Ленинградского направления ОЖД задерживаются в пути в сторону Зеленограда

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Поезда МЦД-3 и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) по техническим причинам задерживаются в пути в сторону Зеленограда и Твери, опоздания не превышают 40 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Источник: РИА "Новости"

«По техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в том числе МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Тверь, максимальное время опоздания — не более 40 минут. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в сообщении.