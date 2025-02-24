Поезда МЦД-3 и Ленинградского направления ОЖД задерживаются в пути в сторону Зеленограда

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Поезда МЦД-3 и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) по техническим причинам задерживаются в пути в сторону Зеленограда и Твери, опоздания не превышают 40 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).