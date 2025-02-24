Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Калининградом водитель наехал на 11 припаркованных автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Ford Mustang повредил 11 автомобилей, припаркованных возле дома в поселке Холмогоровка под Калининградом. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, 24 февраля 2025 года около 16 часов 30 минут на ул. Счастливая вблизи дома № 17 в поселке Холмогоровка Зеленоградского района водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Ford Mustang, совершил наезд на 11 припаркованных автомобилей во дворе дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Никто в результате происшествия не пострадал, уточнили ТАСС в пресс-службе. На месте происшествия работают сотрудники полиции. От медицинского освидетельствования водитель «Форда» отказался.