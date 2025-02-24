Под Калининградом водитель наехал на 11 припаркованных автомобилей

«По предварительным данным, 24 февраля 2025 года около 16 часов 30 минут на ул. Счастливая вблизи дома № 17 в поселке Холмогоровка Зеленоградского района водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Ford Mustang, совершил наезд на 11 припаркованных автомобилей во дворе дома», — говорится в сообщении пресс-службы.