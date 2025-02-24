В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП

«Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения», — рассказали в областном минздраве.