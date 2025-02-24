В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП

По словам собеседника агентства, когда бригада станции скорой помощи «Гагаринская» везла беременную женщину со схватками в перинатальный центр Оренбурга, произошла авария: водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль с включенными сигнальными маячками и скорая от удара опрокинулась.
«Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения», — рассказали в областном минздраве.
В ведомстве отметили, что мама и новорожденная в удовлетворительном состоянии. Их уже выписали домой.
«Для меня самое важное в работе — не давать волю своим эмоциям», — процитировали в минздраве региона слова Мокшина.