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В Оренбурге фельдшер принял роды в скорой, опрокинувшейся после ДТП

УФА, 24 фев — РИА Новости. Оренбургский фельдшер Алексей Мокшин принял роды у пациентки в машине скорой помощи, которая после столкновения с иномаркой упала на бок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Оренбургской области.

Источник: © РИА Новости

По словам собеседника агентства, когда бригада станции скорой помощи «Гагаринская» везла беременную женщину со схватками в перинатальный центр Оренбурга, произошла авария: водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль с включенными сигнальными маячками и скорая от удара опрокинулась.

«Фельдшер Алексей Мокшин был в салоне скорой. Он удержал роженицу при аварии. Проезжающие водители остановились и на руках подняли машину скорой. У женщины начались экстренные роды. Мокшин оказал полную врачебную помощь, родилась девочка. Женщину и малышку увезли на реанимационном автомобиле, обтерли, укрыли, чтобы не произошло обморожения», — рассказали в областном минздраве.

В ведомстве отметили, что мама и новорожденная в удовлетворительном состоянии. Их уже выписали домой.

«Для меня самое важное в работе — не давать волю своим эмоциям», — процитировали в минздраве региона слова Мокшина.

медицина