Бастрыкин поручил возбудить дело из-за взрывов у консульства РФ в Марселе

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства России в г. Марселе», — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ организовать расследование, дать правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.
Ранее в генконсульстве РФ информировали ТАСС, что неизвестные в понедельник утром бросили три предмета на территорию дипмиссии, два из них взорвались. В результате происшествия пострадавших нет, материального ущерба зданию генконсульства не нанесено. Полиция ранее оцепила территорию, которую несколько часов обследовали саперы, осуществившие два контролируемых взрыва подозрительных предметов. Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами».