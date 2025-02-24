Бастрыкин поручил возбудить дело из-за взрывов у консульства РФ в Марселе

Ранее в генконсульстве РФ информировали ТАСС, что неизвестные в понедельник утром бросили три предмета на территорию дипмиссии, два из них взорвались. В результате происшествия пострадавших нет, материального ущерба зданию генконсульства не нанесено. Полиция ранее оцепила территорию, которую несколько часов обследовали саперы, осуществившие два контролируемых взрыва подозрительных предметов. Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами».