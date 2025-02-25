Два человека погибли за сутки при пожарах в Волгоградской области

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в поселке Уральском городского округа город Волжский вспыхнул частный дом. При пожаре погиб 59-летний мужчина. Огонь на площади 30 кв. м тушили 14 специалистов при помощи 3 спецмашин МЧС России.