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Два человека погибли за сутки при пожарах в Волгоградской области

Трагедии случились минувшим утром, 24 февраля в городе Волжском и Жирновском районе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в поселке Уральском городского округа город Волжский вспыхнул частный дом. При пожаре погиб 59-летний мужчина. Огонь на площади 30 кв. м тушили 14 специалистов при помощи 3 спецмашин МЧС России.

Причиной пожара, вероятно, стал аварийный режим работы электрообогревателя в спальне.

А в Жирновском районе утром 24 февраля загорелся частный дом в поселке Линево. При пожаре погиб 70-летнний мужчина. Огонь охватил 50 кв. метров, пламя ликвидировали 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Причина ЧП — неосторожность при курении.

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