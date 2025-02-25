Затонувший в Новороссийске исследовательский катер поднимут и отремонтируют

Весной научно-исследовательское судно «Ашамба», ушедшее под воду 24 февраля в Новороссийске, будет поднято и отправлено на восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
«По завершении экспедиционного сезона 2024 года судно находилось на зимнем перестое в порту Новороссийска. В результате значительного ухудшения метеорологических условий начиная с 17 февраля, сопровождавшегося усилением северо-восточного ветра до штормовых значений и понижением температуры до −7°С, началось обледенение судна», — рассказали сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
Экипаж катера пытался своими силами справиться с обледенением. Несмотря на круглосуточные усилия к утру 22 февраля ледяная масса достигла критической точки, и судно начало накреняться, а затем затонуло. Администрация института немедленно проинформировала соответствующие службы, однако предотвратить затопление не получилось.
В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего, работают эксперты. После улучшения погодных условий планируется подъем судна со дна, его транспортировка в Геленджик для оценки состояния и определения необходимых ремонтных работ.
В результате инцидента никто не пострадал, и утечки нефтепродуктов не произошло.