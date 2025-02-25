СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России

«Согласно нашей информации, около 19.30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — говорится в сообщении.
Источник в полиции рассказал, что подозреваемые ранее не попадались в руки правоохранителей, задержанных отправили под стражу.
В понедельник два взрывных устройства бросили на территорию российского генконсульства в Марселе, сработало одно из них. По информации французских СМИ, территорию консульства атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.
Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии не было.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.
Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.