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Ранее судимый мужчина ранил знакомого ножом в ходе пьяной ссоры в Королеве

Полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на знакомого в ходе пьяной ссоры в Королеве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями самостоятельно обратился и был госпитализирован гражданин 1975 года рождения. Полицейскими предварительно установлено, что в одном из домов, расположенных на Бурковском проезде в мкр-не Болшево, между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Ростова-на-Дону 1975 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.