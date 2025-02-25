Ранее судимый мужчина ранил знакомого ножом в ходе пьяной ссоры в Королеве

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями самостоятельно обратился и был госпитализирован гражданин 1975 года рождения. Полицейскими предварительно установлено, что в одном из домов, расположенных на Бурковском проезде в мкр-не Болшево, между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Ростова-на-Дону 1975 года рождения», — рассказали в пресс-службе.