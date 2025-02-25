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RMC: Подозреваемого в атаке на российское консульство задержали в Марселе

В Марселе задержали двух участников проукраинской акции после взрыва на территории российского генконсульства. Одного из них подозревают в нападении на дипмиссию, сообщает радио RMC.

Источник: Life.ru

Задержанным 48 и 59 лет. Ранее они не попадали в поле зрения полиции. Сейчас мужчины находятся под стражей.

«Согласно нашей информации, около 19:30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», — гласит пост.

Напомним, что 24 февраля в саду российского консульства в Марселе прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. По данным СМИ, неподалеку от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что случившееся имеет все признаки теракта.