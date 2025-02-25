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Metropoles: бывший президент Бразилии Русеф госпитализирована в Китае

Подробности ее состояния пока не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Бразилии и нынешний глава Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Русеф была госпитализирована в Шанхае, Китай, после ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает издание Metropoles.

Согласно информации, предоставленной членами семьи Русеф, она была срочно доставлена в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

Подробности о её состоянии здоровья пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 68-летний датский режиссер Ларс фон Триер, у которого была диагностирована болезнь Паркинсона, был помещен в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо.