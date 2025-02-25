Metropoles: бывший президент Бразилии Русеф госпитализирована в Китае

Бывший президент Бразилии и нынешний глава Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Русеф была госпитализирована в Шанхае, Китай, после ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает издание Metropoles.
Согласно информации, предоставленной членами семьи Русеф, она была срочно доставлена в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.
Подробности о её состоянии здоровья пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что 68-летний датский режиссер Ларс фон Триер, у которого была диагностирована болезнь Паркинсона, был помещен в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо.