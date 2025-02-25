Все экстренные службы Тараза подняли по тревоге

Буквально неделю назад неизвестные точно так же «минировали» колледж, школу и крупный торговый центр, откуда эвакуировали свыше 2000 человек. Виновников еще не поймали. Однако специалисты выяснили, что сообщения были отправлены через sim-бокс: такие обычно используют мошенники. Хозяина устройства уже нашли в другой области. Сейчас полиция восстанавливает всю цепочку событий. Связаны ли между собой происшествия, тоже выясняют.