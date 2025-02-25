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Восемь уголовных дел завели на главного бухгалтера из Слюдянки

Женщина устроила на работу своего сына, однако его обязанности исполняли другие сотрудники организации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На главного бухгалтера из Слюдянки завели восемь уголовных дел. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на ГУФССП России по Иркутской области.

45-летняя женщина должна была банку более 350 тысяч рублей, однако деньги возвращать не собиралась. Требование судебного пристава игнорировала, тогда тот вынес постановление, следуя которому, из ее зарплаты удерживали 50% в оплату долга. Это нарушение послужило поводом для заведения уголовных дел по статье «Неисполнение приговора суда».

— Позже во время проверки бухгалтерии выяснилось, что женщина фиктивно трудоустроила своего сына на различные должности в муниципальное учреждение. Молодой человек фактически не работал, а его обязанности выполняли другие люди, причем их труд не оплачивался, — рассказывают в агентстве.

Все деньги поступали на банковский счет сына, тот тратил их по своему усмотрению. Сейчас следователи завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителю Иркутского района вернут украденные мошенниками 250 тысяч рублей.