Восемь уголовных дел завели на главного бухгалтера из Слюдянки

На главного бухгалтера из Слюдянки завели восемь уголовных дел. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на ГУФССП России по Иркутской области.
45-летняя женщина должна была банку более 350 тысяч рублей, однако деньги возвращать не собиралась. Требование судебного пристава игнорировала, тогда тот вынес постановление, следуя которому, из ее зарплаты удерживали 50% в оплату долга. Это нарушение послужило поводом для заведения уголовных дел по статье «Неисполнение приговора суда».
— Позже во время проверки бухгалтерии выяснилось, что женщина фиктивно трудоустроила своего сына на различные должности в муниципальное учреждение. Молодой человек фактически не работал, а его обязанности выполняли другие люди, причем их труд не оплачивался, — рассказывают в агентстве.
Все деньги поступали на банковский счет сына, тот тратил их по своему усмотрению. Сейчас следователи завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителю Иркутского района вернут украденные мошенниками 250 тысяч рублей.