Восемь уголовных дел завели на главного бухгалтера из Слюдянки

— Позже во время проверки бухгалтерии выяснилось, что женщина фиктивно трудоустроила своего сына на различные должности в муниципальное учреждение. Молодой человек фактически не работал, а его обязанности выполняли другие люди, причем их труд не оплачивался, — рассказывают в агентстве.