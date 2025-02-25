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Водитель умер во время движения на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

60-летний потерял сознание за рулём и погиб на месте.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае 24 февраля в 20:40 на 79-м километре федеральной автодороги А-370 «Уссури» произошёл смертельный инцидент, — сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Хабаровского края.

60-летний водитель автомобиля Nissan AD, следовавший из Хабаровска в сторону Владивостока, внезапно потерял сознание за рулём.

Машина съехала в правый кювет и остановилась. В автомобиле находился только водитель. Приехавшие медики констатировали его биологическую смерть.

На месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего уточняются.

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