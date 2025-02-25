Два нежилых барака горели в Хабаровском крае в понедельник

На улице Черняховского в Хабаровске загорелся мусор на лестничной клетке между вторым и третьим этажами. Огонь был потушен подручными средствами, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из-за сильного задымления из квартиры на восьмом этаже были эвакуированы два человека. Оба осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась.