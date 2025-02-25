Два нежилых барака горели в Хабаровском крае в понедельник

За прошедшие 24 часа в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны МЧС России оперативно реагировали на 11 пожаров, из которых семь произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице около полудня загорелась бытовка на территории стройки по улице имени Лейтенанта Орлова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На полную ликвидацию пожара потребовалось около часа. Пострадавших нет.
На улице Черняховского в Хабаровске загорелся мусор на лестничной клетке между вторым и третьим этажами. Огонь был потушен подручными средствами, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из-за сильного задымления из квартиры на восьмом этаже были эвакуированы два человека. Оба осмотрены медиками, госпитализация не потребовалась.
В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили нежилой двухэтажный деревянный дом в микрорайоне Берлин. Огонь распространился из внутренних помещений на крышу здания. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Работы осложнялись ветхостью конструкций и наличием пустот. Специалисты завершили работы спустя четыре часа после вызова. Пострадавших нет.
В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября загорелся нежилой барак. Пожарные ликвидировали возгорание за 2,5 часа. Огнем повреждены по одной квартире на первом и втором этажах, частично выгорел чердак. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.