Прокуратура Хабаровского края защищает пострадавшую от мошенников пенсионерку

Ванинская транспортная прокуратура защищает права пенсионерки, обманутой мошенниками. Пожилая жительница Хабаровского края стала жертвой преступников, которые обманом заставили ее перевести 550 тысяч рублей на подконтрольный им «безопасный счет». Для совершения перевода пенсионерка воспользовалась банкоматом, расположенным в здании вокзала на станции Ванино. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе операции 400 тысяч рублей по техническим причинам не поступили на счет мошенников, а остались в банкомате и были списаны в доход банка. Кроме того, аферисты убедили женщину взять три кредита на общую сумму 950 тысяч рублей.
С целью защиты прав пострадавшей Ванинский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с банка неосновательного обогащения, а также о признании недействительными кредитных договоров, заключенных пенсионеркой под давлением мошенников.
Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере» взято на контроль Ванинской транспортной прокуратурой.