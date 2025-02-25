На севере Красноярского края в пожаре погибли два человека

На севере Красноярского края произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Трагедия случилась в эвенкийском селе Ванавара. Региональное управление МЧС сообщило, что пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров. Под завалами были обнаружены тела мужчины и женщины. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.
За сутки на территории края было потушено 18 пожаров. Один из них произошёл в Норильске, в жилом доме, на четвёртом этаже. До прибытия пожарных четыре человека самостоятельно эвакуировались. Ещё двух человек спасло звено газодымозащитной службы, выведя их по лестнице в подъезде. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.
Самый крупный пожар зафиксирован в посёлке Ключи Ачинского района. Из-за короткого замыкания сгорел дом с хозяйственными постройками на площади 224 квадратных метра.