На севере Красноярского края в пожаре погибли два человека

За сутки на территории края было потушено 18 пожаров. Один из них произошёл в Норильске, в жилом доме, на четвёртом этаже. До прибытия пожарных четыре человека самостоятельно эвакуировались. Ещё двух человек спасло звено газодымозащитной службы, выведя их по лестнице в подъезде. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.