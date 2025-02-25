Полицейский в Приморье спас обварившуюся кипятком пенсионерку

Зайдя в подъезд, сотрудник полиции увидел, что горячая вода льется с верхних этажей. Оповестив соседей и убедившись, что на верхнем этаже все в порядке, он спустился ниже, к квартире пенсионерки. Постучавшись, Ковалевский услышал стоны. Он стал стучать сильнее, сообщил, что готов оказать помощь, и просил открыть дверь. Женщина нашла в себе силы, выбралась из лужи горячей воды и открыла дверь.