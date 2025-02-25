В Хабаровске банкомат-искуситель подвёл 33-летнюю женщину под статью

Как выяснили оперативники, женщина пыталась пополнить счёт через банкомат в продуктовом магазине на улице Уборевича. Она загрузила купюры в лоток, но не стала дожидаться завершения операции и ушла за покупками. Позже, проверив баланс, обнаружила, что деньги так и не поступили.