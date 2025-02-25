В Хабаровске банкомат-искуситель подвёл 33-летнюю женщину под статью

В Хабаровске жительница Краснофлотского района обратилась в полицию после того, как с её счета пропали 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Как выяснили оперативники, женщина пыталась пополнить счёт через банкомат в продуктовом магазине на улице Уборевича. Она загрузила купюры в лоток, но не стала дожидаться завершения операции и ушла за покупками. Позже, проверив баланс, обнаружила, что деньги так и не поступили.
Записи с камер наблюдения помогли вычислить подозреваемую. Ей оказалась 33-летняя жительница Хабаровска, стоявшая в очереди к банкомату. Когда терминал вернул купюры, она забрала их и быстро покинула магазин.
Женщину задержали. Деньги полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.