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Незаконный шиномонтаж демонтировали в Северном Медведково

В районе Северное Медведково участок улично-дорожной сети освободили от самовольной постройки, в которой располагался шиномонтаж. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Источник: Соцсети

«Металлическое строение, в котором предоставлялись шиномонтажные услуги, располагалось вдоль дороги рядом с гаражным комплексом. Инспекторы установили, что строение размещено на участке, который является частью улично-дорожной сети. Объект не состоит на государственном кадастровом и техническом учетах, и правами собственности не обременен. Учитывая отсутствие законных оснований для его размещения, строение подлежало сносу», — приводятся в сообщении слова главы инспекции Ивана Боброва.

Нарушение было выявлено в Полярном проезде. В настоящее время строение демонтировано.