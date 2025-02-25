Незаконный шиномонтаж демонтировали в Северном Медведково

«Металлическое строение, в котором предоставлялись шиномонтажные услуги, располагалось вдоль дороги рядом с гаражным комплексом. Инспекторы установили, что строение размещено на участке, который является частью улично-дорожной сети. Объект не состоит на государственном кадастровом и техническом учетах, и правами собственности не обременен. Учитывая отсутствие законных оснований для его размещения, строение подлежало сносу», — приводятся в сообщении слова главы инспекции Ивана Боброва.