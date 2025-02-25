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Водитель без прав получил условный срок за смертельное ДТП в поселке Горном

В аварии погиб 15-летний пассажир авто.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове вынесли приговор виновнику смертельной аварии. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на региональный Следком.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 августа 2024. Установлено, что за рулем ВАЗ «21144» находился 17-летний юноша без водительских прав.

— Проезжая по улице в поселке Горном, он вылетел на встречку и съехал с дороги, после чего авто слетело в кювет. После аварии 15-летнего пассажира доставили в больницу, где позже от полученных травм он скончался, — пишут журналисты.

Сейчас суд вынес приговор — два года и шесть месяцев условного лишения свободы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что восемь уголовных дел завели на главного бухгалтера из Слюдянки. Она не выплачивала долг по кредиту и фиктивно устроила сына к себе в организацию. Работу он не выполнял, однако зарплату получал.