Водитель без прав получил условный срок за смертельное ДТП в поселке Горном

В Саратове вынесли приговор виновнику смертельной аварии. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на региональный Следком.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 августа 2024. Установлено, что за рулем ВАЗ «21144» находился 17-летний юноша без водительских прав.
— Проезжая по улице в поселке Горном, он вылетел на встречку и съехал с дороги, после чего авто слетело в кювет. После аварии 15-летнего пассажира доставили в больницу, где позже от полученных травм он скончался, — пишут журналисты.
Сейчас суд вынес приговор — два года и шесть месяцев условного лишения свободы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что восемь уголовных дел завели на главного бухгалтера из Слюдянки. Она не выплачивала долг по кредиту и фиктивно устроила сына к себе в организацию. Работу он не выполнял, однако зарплату получал.