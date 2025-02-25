В Хабаровском крае полицейский пытаясь остановить машину изрешетил ее 24 пулями

От полицейских пытались скрыться двое мужчин, которые похитили человека. Положение для них осложнялось тем, что за руль сел мужчина, употребивший алкоголь, да еще и не имея водительского удостоверения. Его подельник с похищенным человеком находились на заднем сиденье. Они намеревались добраться до поселка Солнечный, но по пути им попался пост ДПС.