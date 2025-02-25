В Хабаровском крае полицейский пытаясь остановить машину изрешетил ее 24 пулями

От полицейских пытались скрыться двое мужчин, которые похитили человека. Положение для них осложнялось тем, что за руль сел мужчина, употребивший алкоголь, да еще и не имея водительского удостоверения. Его подельник с похищенным человеком находились на заднем сиденье. Они намеревались добраться до поселка Солнечный, но по пути им попался пост ДПС.
Машина привлекла внимание правоохранителей, они дали автолюбителям знак остановиться, но требование это было проигнорировано. Тогда началось преследование авто, во время которого полицейский произвел ряд выстрелов из табельного оружия. В Сети уже распространяется информация, что их было 24. Находившийся на заднем сиденье похищенный человек скончался от огнестрельного ранения.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Идет расследование, допрашивают свидетелей, проводят экспертизы.
Также возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля по факту нарушения правил дорожного движения.