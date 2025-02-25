Мужчина из ревности регулярно избивал односельчанина в СКО

Всего за 2024 год в области зарегистрировали 437 уголовных правонарушений по фактам побоев, причинения легких телесных повреждений. А с начала 2025 года по данным статьям зарегистрировано более 40 уголовных дел, из них 19 дел в сфере семьи и быта.