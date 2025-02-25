В Железногорске трех человек подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

Началось все в 2013 году, когда одна из подозреваемых предложила знакомому директору двух микрофинансовых организаций подзаработать на госвыплатах. Женщина заключала договор на покупку дома с владельцами сертификатов, обналичивала их через подельников. Однако никакого жилья в реальности не было.