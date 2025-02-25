В Железногорске трех человек подозревают в мошенничестве с материнским капиталом. Заведено уголовное дело. Речь идет о хищении из бюджета 21 миллиона рублей. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.
Началось все в 2013 году, когда одна из подозреваемых предложила знакомому директору двух микрофинансовых организаций подзаработать на госвыплатах. Женщина заключала договор на покупку дома с владельцами сертификатов, обналичивала их через подельников. Однако никакого жилья в реальности не было.
За шесть лет таким образом были «обработаны» 50 семей. В настоящее время для обеспечения возврата средств в бюджет на имущество одного из подозреваемых наложен арест, его стоимость составляет 25 миллионов рублей.
В прокуратуре добавили, что руководителю микрозаймовых фирм уже утверждено обвинение в мошенничестве по другому делу, он создал финансовую пирамиду и успел похитить у 85 человек 41 миллион рублей.
Сама же организатор схемы с маткапиталом получила 3,5 года за мошенничество с недвижимостью еще в 2022 году и находится сейчас в местах лишения свободы.