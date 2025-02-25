Пьяного водителя «Волги» остановили стрельбой по колесам в Тайшетском районе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инспекторы ДПС произвели предупредительные выстрелы в воздух и остановили автомобиль, выстрелив в колеса, после чего блокировали легковушку. В результате стрельбы никто не пострадал, автомобиль получил повреждение переднего левого колеса. Нарушитель был задержан на въезде в Тайшет. За рулем оказался 36-летний местный житель, который не имел права управления. У мужчины прослеживались признаки опьянения.