Пьяного водителя «Волги» остановили стрельбой по колесам в Тайшетском районе

Во время следования по федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Волга», водитель которого совершал манёвры, опасные для других участников движения. Правоохранители включили проблесковые маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться, но нарушитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться в направлении Тайшета, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инспекторы ДПС произвели предупредительные выстрелы в воздух и остановили автомобиль, выстрелив в колеса, после чего блокировали легковушку. В результате стрельбы никто не пострадал, автомобиль получил повреждение переднего левого колеса. Нарушитель был задержан на въезде в Тайшет. За рулем оказался 36-летний местный житель, который не имел права управления. У мужчины прослеживались признаки опьянения.
Нарушителя доставили в отделение полиции и провели освидетельствование, которое подтвердило нахождение в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении задержанного шесть административных материалов, в том числе за езду в нетрезвом виде, управление незарегистрированным транспортом, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению полицейских. Автомобиль помещён на спецстоянку.