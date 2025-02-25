Директора аэропорта в Красноярском крае будут судить за небезопасные услуги

Директора аэропорта в Красноярском крае будут судить за оказание небезопасных услуг. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск" подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Речь идет об аэропорте, расположенном в небольшом северном поселке Светлогорск. По версии следствия, в апреле предыдущего года обвиняемый не обеспечил готовность взлетно-посадочной полосы для приема и выпуска воздушных судов. Он сообщил непроверенные данные о замерах коэффициента сцепления диспетчеру полетно-информационного обслуживания аэропорта.
В результате произошло ЧП — при посадке самолета самолет выкатился за границу взлетно-посадочной полосы. На борту в тот момент, кроме членов экипажа, находились 15 пассажиров.
Обвинительное заключение уже вынесено, дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» уже направлено в суд.