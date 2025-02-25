Директора аэропорта в Красноярском крае будут судить за небезопасные услуги

Речь идет об аэропорте, расположенном в небольшом северном поселке Светлогорск. По версии следствия, в апреле предыдущего года обвиняемый не обеспечил готовность взлетно-посадочной полосы для приема и выпуска воздушных судов. Он сообщил непроверенные данные о замерах коэффициента сцепления диспетчеру полетно-информационного обслуживания аэропорта.