Пьяного угонщика без прав задержали во Владивостоке

Вечером 23 февраля жители микрорайона Снеговая Падь наблюдали «замес» с задержанием сопротивляющегося автомобилиста нарядом ГАИ. Как пояснили в полиции, водитель был объявлен в розыск: в дежурную часть обратился мужчина, у которого угнали автомобиль «Тойота Королла Филдер».
Указанное транспортное средство наряд ГАИ заметил возле дома № 21 по улице Анны Щетининой, водителю подали сигнал остановиться, но он его проигнорировал. В попытке скрыться от правоохранителей он совершил ДТП и попытался покинуть место происшествия уже пешком, но был схвачен инспекторами и упакован в наручники.
Было установлено, что 29-летний нарушитель, уроженец Алтайского края, не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения, за что в отношении нарушителя составили административный материал (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) и ещё один — за невыполнение законного требования сотрудников полиции остановить транспортное средство (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).
А по факту угона возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 166 УК РФ). «Тойоту» вернули законному владельцу.