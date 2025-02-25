Пьяного угонщика без прав задержали во Владивостоке

Указанное транспортное средство наряд ГАИ заметил возле дома № 21 по улице Анны Щетининой, водителю подали сигнал остановиться, но он его проигнорировал. В попытке скрыться от правоохранителей он совершил ДТП и попытался покинуть место происшествия уже пешком, но был схвачен инспекторами и упакован в наручники.