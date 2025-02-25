Irozhlas: в Чехии расследуют дело о коррупции в размере €160 млн

Больница «Мотол» расположена в Праге. В ней задействовано более шести тысяч медиков, административных и технических сотрудников. В ее палатах могу быть одновременно госпитализированы более 2,2 тыс. пациентов. Ежегодно курс больничного лечения в ней проходят свыше 77 тыс. пациентов.