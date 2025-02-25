Irozhlas: в Чехии расследуют дело о коррупции в размере €160 млн

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Чешская полиция обвинила 16 человек в коррупции в крупнейшей в республике больнице «Мотол». Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.
Под следствием оказался, в частности, директор больницы, экс-министр здравоохранения Чехии Милослав Лудвик. Ему и остальным подозреваемым, проходящим по уголовному делу, предъявлены обвинения во взяточничестве, отмывании «грязных денег», махинации с субсидиями и нанесении ущерба финансовым интересам Евросоюза.
Согласно следствию, обвиняемые систематически злоупотребляли процессами при заключении государственных контрактов с больницами. Полиция с 2023 года занималась проверкой их деятельности. Главным подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Чешские СМИ проинформировали ранее, что полиция в ходе проведения оперативных мероприятий по делу задержала 22 человека и провела 46 обысков. Ущерб от деятельности преступной группировки составил €160 млн, похищенных главным образом с помощью махинаций из фондов ЕС.
Больница «Мотол» расположена в Праге. В ней задействовано более шести тысяч медиков, административных и технических сотрудников. В ее палатах могу быть одновременно госпитализированы более 2,2 тыс. пациентов. Ежегодно курс больничного лечения в ней проходят свыше 77 тыс. пациентов.