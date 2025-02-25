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В попытке теракта в воинской части в Подмосковье обвиняются пять молодых людей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пятерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, обвиняют в попытке устроить теракт в воинской части, расположенной на территории подмосковной Балашихи. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой. Там они хотели поджечь имеющуюся военную технику. В настоящее время они арестованы, их дело по существу начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всем пятерым подсудимым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Кроме этого, в их деле есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля одной из государственных структур РФ. В момент, когда злоумышленники устроили пожар, в машине находились баллоны с кислородом, применяемым для медицинского оборудования.

Обвиняемые получали инструкции по совершению теракта через мессенджер Telegram от кураторов из Украины, связанных со спецслужбами этой страны.