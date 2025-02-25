В попытке теракта в воинской части в Подмосковье обвиняются пять молодых людей

По его словам, всем пятерым подсудимым предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Кроме этого, в их деле есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля одной из государственных структур РФ. В момент, когда злоумышленники устроили пожар, в машине находились баллоны с кислородом, применяемым для медицинского оборудования.