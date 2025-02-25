Дело о пропаганде терроризма завели в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержан мужчина, обвиняемый в пропаганде терроризма. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК заведено уголовное дело против 54-летнего жителя Советской Гавани. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемый несколько раз размещал в публичных каналах одного из мессенджеров текстовые сообщения, пропагандирующие терроризм.
Благодаря активной работе сотрудников пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области преступная деятельность мужчины была пресечена. Он задержан, и суд по ходатайству следствия принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчине предъявлено обвинение. По месту его проживания прошли обыски, продолжается сбор доказательственной базы и проведение следственных действий.