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Дело о пропаганде терроризма завели в Хабаровском крае

По нему проходит 54-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае задержан мужчина, обвиняемый в пропаганде терроризма. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК заведено уголовное дело против 54-летнего жителя Советской Гавани. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый несколько раз размещал в публичных каналах одного из мессенджеров текстовые сообщения, пропагандирующие терроризм.

Благодаря активной работе сотрудников пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области преступная деятельность мужчины была пресечена. Он задержан, и суд по ходатайству следствия принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение. По месту его проживания прошли обыски, продолжается сбор доказательственной базы и проведение следственных действий.