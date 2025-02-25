Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели мужчины на Байкале

Как сообщили в пресс-службе СКР, в августе 2022 года молодой человек находился со знакомыми на берегу Байкала. Через три дня после его отъезда матери сообщили о его гибели от внутреннего кровоизлияния. Женщина считает, что смерть сына носит криминальный характер. Следователи Иркутской области расследуют уголовное дело.