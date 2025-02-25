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Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели мужчины на Байкале

Мать погибшего считает, что смерть ее сына носит криминальный характер.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о смерти мужчины на Байкале после обращения жительницы Иркутской области. Женщина выразила несогласие с установленными обстоятельствами гибели ее 25-летнего сына, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в августе 2022 года молодой человек находился со знакомыми на берегу Байкала. Через три дня после его отъезда матери сообщили о его гибели от внутреннего кровоизлияния. Женщина считает, что смерть сына носит криминальный характер. Следователи Иркутской области расследуют уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по региону Анатолия Ситникова повторный доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

СК