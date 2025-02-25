У берега Австралии начали поиск пропавшего в 2014 году рейса MH370

В Индийском океане, у западного побережья Австралии, начались новые поисковые операции по обнаружению пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как сообщает телеканал 9News, поиски проводит американская компания Ocean Infinity, заключившая контракт с правительством Малайзии.
По информации телеканала, операции будут охватывать площадь около 15 тысяч квадратных километров, расположенную примерно в 1,5 тысячи километров от города Перт на восточном побережье Австралии.
Самолет исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, примерно через два часа после вылета. На борту Boeing 777−200 находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии подтвердили, что самолет потерпел катастрофу, и все находившиеся на борту погибли, однако местоположение авиалайнера до сих пор остается неизвестным.
Ранее в Северном море были обнаружены обломки пропавшего год назад самолета Cessna 172 с человеческими останками.