У берега Австралии начали поиск пропавшего в 2014 году рейса MH370

Самолет исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, примерно через два часа после вылета. На борту Boeing 777−200 находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии подтвердили, что самолет потерпел катастрофу, и все находившиеся на борту погибли, однако местоположение авиалайнера до сих пор остается неизвестным.