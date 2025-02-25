Депутата хабаровской гордумы задержали по делу о мошенничестве

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата городской думы Хабаровска Сергея Тижина по делу о мошенничестве, в региональном отделении партии «Единая Россия» приостановили его членство. Об этом ТАСС сообщили в реготделении.
В мессенджерах и СМИ ранее распространилась информация о задержании Тижина — депутата гордумы, который участвовал в выборах от партии «Единая Россия». «[Задержан] по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», — сообщили в реготделении, отвечая на вопрос агентства.
Секретарь хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Максим Иванов рассказал ТАСС, что членство Тижина в партии было приостановлено по решению первичного отделения № 197 города Хабаровска. Также, на основании устава партии, приостановлены его полномочия как члена президиума регионального политического совета хабаровского регионального отделения партии. «Это известие стало для нас неприятной неожиданностью. Тем более, что по партийной работе к Тижину претензий не было. Ему доверяли и руководство регионального отделения партии, и избиратели — он честно выиграл и предварительное голосование, и выборы в городскую думу. Выводы по партийной линии мы будем делать уже исходя из заключений следствия и суда», — сказал Иванов.
Положительную характеристику депутату дал и председатель гордумы Андрей Белоглазов, слова которого процитировали в Telegram-канале думы. Парламентарий отметил, что уровень образования, активность депутата в избирательном округе позволили ему успешно решать задачи в работе комитета по городскому хозяйству.
Отмечается, что в соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления досрочные полномочия депутата могут быть прекращены, если в отношении него вступит в законную силу обвинительный приговор суда. Отставка также может быть, но по собственному желанию депутата.
Временное отсутствие одного депутата в работе представительного органа не повлияет на плановую работу гордумы. Комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.