Депутата хабаровской гордумы задержали по делу о мошенничестве

Секретарь хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Максим Иванов рассказал ТАСС, что членство Тижина в партии было приостановлено по решению первичного отделения № 197 города Хабаровска. Также, на основании устава партии, приостановлены его полномочия как члена президиума регионального политического совета хабаровского регионального отделения партии. «Это известие стало для нас неприятной неожиданностью. Тем более, что по партийной работе к Тижину претензий не было. Ему доверяли и руководство регионального отделения партии, и избиратели — он честно выиграл и предварительное голосование, и выборы в городскую думу. Выводы по партийной линии мы будем делать уже исходя из заключений следствия и суда», — сказал Иванов.