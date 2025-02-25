Человеческие останки нашли на юге Казахстана при подготовке полей к посевной

Между тем, как сообщили журналистам представители духовенства, согласно нормам шариата, территорию кладбища можно использовать только спустя 40 лет после последнего захоронения. В случае обнаружения останков при земляных работах их следует завернуть в белую ткань и перезахоронить в другом месте.