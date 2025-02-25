23-летняя студентка из Хабаровска стала жертвой многоэтапного обмана

В Хабаровске мошенники заставили студентку взять кредиты на 630 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
Незнакомец, позвонивший с номера, зарегистрированного в Омане, представился сотрудником сотового оператора и убедил девушку раскрыть паспортные данные и номер СНИЛС.
Позже в Telegram ей пришло сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и номер для связи. Позвонив по нему, она поговорила с «ботом» и «сотрудником банка», которые убедили ее срочно «отзеркалить» мошеннические операции.
Студентка оформила кредиты на 630 тысяч рублей и перевела деньги на номера мобильных телефонов. Когда ей предложили взять еще кредит и снять наличные, в банке заподозрили обман и заблокировали операцию. Осознав, что стала жертвой аферистов, девушка обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), предусматривающей до шести лет лишения свободы», — сообщил Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.