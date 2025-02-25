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ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Управлением ФСБ России по ДНР был задержан житель Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«В ходе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств задержан житель города Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков. Установлено, что задержанный занимался фасовкой и распространением наркотических средств на территории Республики путём тайниковых закладок», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что у мужчины при задержании были обнаружены наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

ФСБ