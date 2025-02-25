ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».