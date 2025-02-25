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Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом у стадиона «Авангард» в Перми

Они поделились видео с места аварии.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом у стадиона «Авангард» в Кировском районе Перми утром 25 февраля в телеграм-канале «ЧП Пермь».

На опубликованных пермяками кадрах — стоящий в темноте на обочине дороги автобус, перед которым остановился легковой автомобиль.

«Протащило», — говорит голос за кадром.

Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах и предварительных причинах аварии.

Напомним, 22 февраля ДТП с автобусом на автодороге Оса — Чернушка в Пермском крае привело к гибели двух человек. Ещё четыре жителя Прикамья попали в больницу с травмами. Сотрудники госавтоинспекции опубликовали в сети видеозапись с места происшествия. По факту ДТП сейчас проходит проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.