Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом у стадиона «Авангард» в Перми

Напомним, 22 февраля ДТП с автобусом на автодороге Оса — Чернушка в Пермском крае привело к гибели двух человек. Ещё четыре жителя Прикамья попали в больницу с травмами. Сотрудники госавтоинспекции опубликовали в сети видеозапись с места происшествия. По факту ДТП сейчас проходит проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.