Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом у стадиона «Авангард» в Перми

Очевидцы сообщают о ДТП с автобусом у стадиона «Авангард» в Кировском районе Перми утром 25 февраля в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На опубликованных пермяками кадрах — стоящий в темноте на обочине дороги автобус, перед которым остановился легковой автомобиль.
«Протащило», — говорит голос за кадром.
Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах и предварительных причинах аварии.
Напомним, 22 февраля ДТП с автобусом на автодороге Оса — Чернушка в Пермском крае привело к гибели двух человек. Ещё четыре жителя Прикамья попали в больницу с травмами. Сотрудники госавтоинспекции опубликовали в сети видеозапись с места происшествия. По факту ДТП сейчас проходит проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.