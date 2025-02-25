Мошенники стали представляться работодателями перед жителям Новосибирска

Мошенники придумали очередной способ обманывать жителей Новосибирска. На этот раз они представляются работодателями и приглашают на «вакансию мечты». Об этом пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на hh.ru.
Отмечается, что неизвестные рассылают людям предложения о трудоустройстве. Зарплата обещается высокой, а работа несложной. Вот только «работодатель» просит зарегистрировать аккаунт на некоем сайте, где и надо выполнять задания. Там же якобы и будет счёт.
Но в дальнейшем за вывод средств мошенники просят оплатить комиссию или ввести данные банковской карты. Здесь-то доверчивые люди и попадаются.