Мошенники стали представляться работодателями перед жителям Новосибирска

Отмечается, что неизвестные рассылают людям предложения о трудоустройстве. Зарплата обещается высокой, а работа несложной. Вот только «работодатель» просит зарегистрировать аккаунт на некоем сайте, где и надо выполнять задания. Там же якобы и будет счёт.