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Мошенники стали представляться работодателями перед жителям Новосибирска

Договорившись, они просят зарегистрироваться на подозрительном сайте.

Источник: Freepik

Мошенники придумали очередной способ обманывать жителей Новосибирска. На этот раз они представляются работодателями и приглашают на «вакансию мечты». Об этом пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на hh.ru.

Отмечается, что неизвестные рассылают людям предложения о трудоустройстве. Зарплата обещается высокой, а работа несложной. Вот только «работодатель» просит зарегистрировать аккаунт на некоем сайте, где и надо выполнять задания. Там же якобы и будет счёт.

Но в дальнейшем за вывод средств мошенники просят оплатить комиссию или ввести данные банковской карты. Здесь-то доверчивые люди и попадаются.