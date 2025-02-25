Водитель Toyota погиб в ДТП на трассе Тюмень-Омск

Там столкнулись микроавтобус и легковушка.
По информации пресс-службы МЧС России по Омской области, один человек в легковом автомобиле погиб, второй получил травмы и к тому же был зажат в салоне. Использовав гидравлический инструмент, спасатели достали пострадавшего и передали его медикам. Также в аварии пострадал пассажир микроавтобуса.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, ДТП произошло на 526-м километре трассы. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с легковым автомобилем Toyota RAV4, его водитель скончался на месте. Пассажира доставили в больницу.