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Водитель Toyota погиб в ДТП на трассе Тюмень-Омск

В понедельник, 24 февраля, на трассе Тюмень — Омск, в районе деревни Гуровка, произошло смертельное ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Там столкнулись микроавтобус и легковушка.

По информации пресс-службы МЧС России по Омской области, один человек в легковом автомобиле погиб, второй получил травмы и к тому же был зажат в салоне. Использовав гидравлический инструмент, спасатели достали пострадавшего и передали его медикам. Также в аварии пострадал пассажир микроавтобуса.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, ДТП произошло на 526-м километре трассы. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с легковым автомобилем Toyota RAV4, его водитель скончался на месте. Пассажира доставили в больницу.