Водитель Toyota погиб в ДТП на трассе Тюмень-Омск

По информации пресс-службы МЧС России по Омской области, один человек в легковом автомобиле погиб, второй получил травмы и к тому же был зажат в салоне. Использовав гидравлический инструмент, спасатели достали пострадавшего и передали его медикам. Также в аварии пострадал пассажир микроавтобуса.