Жителя Челябинской области отправили в колонию за гибель в пьяном ДТП дочери

Сообщается, что прокурор добился усиления наказания для него.
Все произошло в декабре 2023 года. Мужчина был лишен права управления транспортными средствами, находился в состоянии опьянения. Это не помешало ему сесть за руль Nissan Fuga, в салоне которого находились супруга и дочь 2020 года рождения.
Следуя по трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с BMW Х3. В результате ребенок погиб, все участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В ноябре 2024-го южноуралец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 4 статьи 264 УК РФ. Агаповский райсуд применил статью 64 УК РФ и приговорил фигуранта к четырем годам колонии-поселении, лишил водительских прав на 2 года 9 месяцев.
В апелляционном представлении государственный обвинитель указал на несправедливость приговора вследствие чрезмерной мягкости наказания в связи с необоснованным применением положений статьи 64 УК РФ. «Челябинским областным судом с учетом позиции прокурора приговор изменен, исключено применение статьи 64 УК РФ, наказание усилено до 5 лет лишения свободы», — уточнили в прокуратуре региона.