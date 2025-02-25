Хабаровчанин прописал в своей квартире пятерых мигрантов

Как выяснилось, ранее несудимый горожанин регистрировал иностранцев за плату, при этом жили они в квартирах, которые арендовали по другим адресам, о чем мужчина заранее знал. С каждого мигранта он брал за услугу 3 тысячи рублей и таким образом незаконно заработал 15 тысяч рублей.