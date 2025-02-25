Хабаровчанин прописал в своей квартире пятерых мигрантов

В Хабаровске 30-летний местный житель фиктивно прописал в своей квартире в Краснофлотском районе пятерых мигрантов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Очевидцы сообщили о нарушении в полицию. Участковые уполномоченные проверили информацию, и она подтвердилась.
Как выяснилось, ранее несудимый горожанин регистрировал иностранцев за плату, при этом жили они в квартирах, которые арендовали по другим адресам, о чем мужчина заранее знал. С каждого мигранта он брал за услугу 3 тысячи рублей и таким образом незаконно заработал 15 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее 44-летняя хабаровчанка прописала в частном доме дюжину приезжих из стран Средней Азии.