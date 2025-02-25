Остап Бендер местного разлива: суд отправил за решетку крупного мошенника

Жертвами его преступлений стали десятки граждан, а сумма ущерба составила 2,8 миллиарда сумов.
41-летний мужчина был признан виновным в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве, даче ложных показаний, клевете, хищении и незаконном обороте боеприпасов.
Обещал золотые горы, но оставил без денег
Согласно материалам дела, с 2021 по 2024 год обманул не менее 13 человек, завладев их деньгами под различными предлогами. Он уверял потерпевших, что может:
- Помочь купить автомобиль по низкой цене.
- Оформить земельный участок или недвижимость.
- Устроить на высокооплачиваемую работу.
- Участвовать в аукционах и приобрести авто со скидкой.
Доверчивые люди передавали мошеннику крупные суммы, но он не выполнял своих обещаний, присваивая деньги. Среди обманутых оказались даже его близкие знакомые.
Схемы обмана
Жертвами преступника стали как мужчины, так и женщины, которые верили его словам и передавали ему свои сбережения. Некоторые примеры мошенничества.
В феврале 2024 года мошенник предложил знакомому помощь в покупке 20 автомобилей «Spark» на электронном аукционе. Он отправил поддельные документы через Telegram и завладел 61 750 долларами.
Весной 2024 года он пошел дальше. Мошенник обманул жителя махалли на 65 000 долларов, пообещав продать ему магазин. Чтобы не возвращать деньги, он подбросил украденные боеприпасы во двор потерпевшего и сообщил об этом правоохранительным органам.
Суд вынес приговор
После изучения доказательств и заслушивания сторон суд признал виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему был вынесен приговор — 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него 2,8 миллиарда сумов в пользу потерпевших.