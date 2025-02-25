Остап Бендер местного разлива: суд отправил за решетку крупного мошенника

Весной 2024 года он пошел дальше. Мошенник обманул жителя махалли на 65 000 долларов, пообещав продать ему магазин. Чтобы не возвращать деньги, он подбросил украденные боеприпасы во двор потерпевшего и сообщил об этом правоохранительным органам.