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Спасатели нашли двух пропавших в горах Сочи сноубордистов

Спасатели нашли двоих сноубордистов, пропавших в горах Сочи после лавины. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Двое сноубордистов найдены. Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в сообщении.

Продолжаются поиски еще одного пропавшего.

24 февраля в Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая сошла лавина. По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора».

Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС и сообщили, что самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Один из мужчин также рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой.

Поиски осложнила метель, крутой рельеф и высокая лавинная опасность. Следственный комитет начал проверку.