Спасатели нашли двух пропавших в горах Сочи сноубордистов

«Двое сноубордистов найдены. Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в сообщении.
Продолжаются поиски еще одного пропавшего.
24 февраля в Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая сошла лавина. По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора».
Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС и сообщили, что самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Один из мужчин также рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой.
Поиски осложнила метель, крутой рельеф и высокая лавинная опасность. Следственный комитет начал проверку.