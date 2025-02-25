В Уфимском районе полностью сгорел кирпичный дом

Вчера поздно вечером, 24 февраля, в садоводческом товариществе «Спутник» Уфимского района Башкирии произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Огонь охватил кирпичный дом, деревянную веранду, а также повредил стену и пластиковые окна первого этажа соседнего двухэтажного бревенчатого дома.
На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и сотрудники Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Для тушения привлекли 14 специалистов и четыре единицы техники.
Возгорание удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара сейчас выясняет дознаватель МЧС.
— Не используйте нестандартные и самодельные электроприборы. Не оставляйте без присмотра работающие обогреватели и топящиеся печи. Не перегружайте электропроводку. Установите в жилье пожарный извещатель, — напомнили в экстренной службе.
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