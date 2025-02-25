На Урале осудили директора детсада, который посещал убитый Далер

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга 25 февраля огласили приговор женщины, бывшей и.о. заведующего детским садом, куда ходил убитый Далер Бобиев. Экс-руководителя признали виновной по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
В августе 2022 года женщина, получив от медперсонала дошкольного учреждения и воспитателя информацию о выявлении телесных повреждений на теле опекаемого Вероникой Наумовой мальчика, но не сообщила об этом в территориальное управление соцполитики, органы системы профилактики и правоохранительные органы.
В конце августе 2022 года директор детсада представила сведения в полицию о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения, а также совершения в отношении них противоправных действий. Также женина не проинформировала уполномоченные органы о том, что Далер в течение 201 дня не посещал садик.
«В результате халатности и.о. заведующего детским садом, не сообщившей о выявлении фактов травмирования воспитанника, опекун продолжила истязать ребенка, причиняя ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, совершая в отношении него иные насильственные действия с применением пыток, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для ребенка», — говорится в сообщении свердловской прокуратуры.
Напомним, Далер умер 2 декабря 2022 года в результате механической асфиксии вследствие утопления. Его тело ребенка опекун Вероника Наумова долгое время прятала в арендованном гараже.
Суд назначил экс-директору детского сада наказание в виде 2 лет лишения свободы, на основании ст 53.1 УК назначенное наказание заменено на принудительные работы на срок 2 года, с удержанием 15% заработка в доход государства.