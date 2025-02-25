На Урале осудили директора детсада, который посещал убитый Далер

В конце августе 2022 года директор детсада представила сведения в полицию о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения, а также совершения в отношении них противоправных действий. Также женина не проинформировала уполномоченные органы о том, что Далер в течение 201 дня не посещал садик.