На хулиганский беспредел жалуются жители юга Приморья, которому не хватает полицейских кадров

22 февраля 2025 года в 20:10 на дороге между посёлком Хасан и одноимённой железнодорожной станцией водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Toyota Sprinter, не имея прав, набрал слишком большую скорость и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Mitsubishi Canter. По информации «Славянского телевидения», виновник автокатастрофы получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом кисти, его несовершеннолетний пассажир — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, оба были госпитализированы в Хасанскую ЦРБ.
В отношении водителя «Тойоты» возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, также взята биологическая среда на химико-токсикологическое исследование.
Местные telegram-каналы пишут, что экипаж «Тойоты» состоял из трёх человек, вторым пассажиром была 16-летняя девушка, и пострадали в аварии именно пассажиры, водитель якобы отделался незначительными травмами и стационар уже покинул. По неофициальной информации, и водитель, и пассажиры-подростки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. «В очередной раз возникает вопрос отсутствия в поселениях округа полиции. Нет участковых, ППС, ГАИ. Нет страха за последствия преступных деяний», — так комментирует новостной канал это происшествие.
Ночные гонки, как пишут местные жители, успели стать большой проблемой в посёлках Хасанского округа, потому что вызовы на ночное нарушение тишины и покоя граждан полиция не отрабатывает — очевидно, некому. Так, минувшей ночью компания молодых людей подняла шум в центре Славянки (в районе улицы Ленинской, 68). Нарушители общественного порядка слушали музыку на большой громкости, кричали, создавали аварийные ситуации, находясь на проезжей части, а затем устроили импровизированные гонки с элементами дрифта. Жители окрестных домов в полицию, но телефон якобы был отключен; удалось дозвониться до службы спасения 112, через которую заявителя соединили с «сонным дежурным», но полицейские так и не приехали, дрифтеры разъехались сами.
Подобные шумные компании, по словам жителей посёлка, часто мешают людям по ночам на центральной площади посёлка, шум бьёт в окна многоквартирного дома на ул. Героев Хасана, 1.
Отметим, что на дефицит кадров УМВД по Приморскому краю жаловалось неоднократно. Нехватка личного состава полиции наблюдается в целом по всей стране, но в Приморье она одна из сильнейших. Только по Владивостоку год назад участковым не хватало 32,6% сотрудников, батальону охраны и конвоирования подозреваемых — 43,4%, патрульно-постовой службе (ППС) — 49,3% людей в штате.