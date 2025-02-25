На хулиганский беспредел жалуются жители юга Приморья, которому не хватает полицейских кадров

Ночные гонки, как пишут местные жители, успели стать большой проблемой в посёлках Хасанского округа, потому что вызовы на ночное нарушение тишины и покоя граждан полиция не отрабатывает — очевидно, некому. Так, минувшей ночью компания молодых людей подняла шум в центре Славянки (в районе улицы Ленинской, 68). Нарушители общественного порядка слушали музыку на большой громкости, кричали, создавали аварийные ситуации, находясь на проезжей части, а затем устроили импровизированные гонки с элементами дрифта. Жители окрестных домов в полицию, но телефон якобы был отключен; удалось дозвониться до службы спасения 112, через которую заявителя соединили с «сонным дежурным», но полицейские так и не приехали, дрифтеры разъехались сами.