25 февраля в центре Хабаровска автобус сбил беременную горожанку, она госпитализирована, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло утром в 9:20 напротив здания на улице Муравьева-Амурского, 13. Пассажирский автобус № 29 поворачивал направо и не пропустил пешехода, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. 38-летняя хабаровчанка получила серьезную травму головы.
— Женщина госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровска.
Пассажиры автобуса не пострадали. Напомним, накануне водитель умер за рулем в районе имени Лазо, потерявший управление автомобиль съехал в кювет.