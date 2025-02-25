В центре Хабаровска автобус сбил беременную горожанку

ДТП произошло утром в 9:20 напротив здания на улице Муравьева-Амурского, 13. Пассажирский автобус № 29 поворачивал направо и не пропустил пешехода, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. 38-летняя хабаровчанка получила серьезную травму головы.