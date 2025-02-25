Водитель авто врезался в дорожный знак и ограждение на переходе в Прикамье

Авария с участием 59-летнего водителя случилась 22 февраля. Около 16 часов дня водитель «Мазды СХ-5» ехал по улице Юбилейной в центре Березников. В один момент мужчина выехал с полосы на пешеходном переходе возле дома № 76 по улице Карла Маркса. Как оказалось, во время поездки мужчине стало плохо.