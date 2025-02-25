Водитель авто врезался в дорожный знак и ограждение на переходе в Прикамье

Водитель автомобиля врезался в дорожный знак и ограждение на пешеходном переходе в Пермском крае, сообщает госавтоинспекция Березников.
Авария с участием 59-летнего водителя случилась 22 февраля. Около 16 часов дня водитель «Мазды СХ-5» ехал по улице Юбилейной в центре Березников. В один момент мужчина выехал с полосы на пешеходном переходе возле дома № 76 по улице Карла Маркса. Как оказалось, во время поездки мужчине стало плохо.
«В связи с резким ухудшением самочувствия водитель потерял контроль над управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие в виде дорожного знака и металлической конструкции пешеходного ограждения», — рассказывают в ГАИ Березников.
Во время аварии автомобиль получил повреждения. Сейчас правоохранители ведут проверку и уточняют все обстоятельства происшествия. В полиции призвали жителей Прикамья не садиться за руль в болезненном или утомлённом состоянии.