В Перми произошло обрушение перекрытий на стройке Еврейского центра

Вчера вечером, 24 февраля, на стройке Еврейского центра по улице Энгельса в Перми рухнули перекрытия. Об этом сообщили представители Еврейского общинного центра.
«После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы», — объяснили в центре.
Началось расследование, в ходе которого установят все причины и обстоятельства обрушения.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, обращений о произошедшем не поступало. Информации о наличии пострадавших также нет.
По информации СМИ, во время обрушения на стройке уже не было рабочих. Они покинули объект незадолго до случившегося. В 20:00 рабочие ушли с объекта, а в 22:00 на стройке подломились доски, что в результате привело к масштабному обрушению.
На данный момент на объекте по большей части выполнены работы по сооружению подвала и начато возведение конструкций первого из трех этажей здания. Работы производит ООО «Пермь-Уралстальконструкция».
В компании прокомментировать «КП-Пермь» случившееся не смогли.